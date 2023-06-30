СМИ узнали о тайных переговорах США и Венесуэлы

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, «правая рука» президента страны Николаса Мадуро Хорхе Родригес встретился со старшим директором по делам Западного полушария в Совете нацбезопасности США, советником главы Белого дома Джо Байдена Хуаном Гонсалесом в Дохе, пишет El País со ссылкой на источники. По информации издания, переговоры сторон состоялись еще три недели назад и проходили без участия третьих лиц.

«Родригес и Гонсалес встретились, чтобы установить прямой канал связи. На встрече говорили об освобождении заключенных и необходимости нормализации политической жизни Венесуэлы, что сегодня кажется очень далеким. Такого рода встречи на высшем уровне распространены в таких закоренелых и сложных процессах, как Венесуэла и ее отношения с Соединенными Штатами, но они держатся в секрете, чтобы никто не мог вмешиваться в диалог», — говорится в материале.

Как отмечает El País, в отношениях США и Венесуэлы наблюдается определенная холодность и отстраненность, несмотря на необходимость нормализации в преддверии президентских выборов в обоих государствах, который должны пройти в 2024 году. Издание подчеркивает, что Венесуэла настаивает на снятии односторонних санкций США, в особенности с нефтегазового сектора, когда Белый дом хочет большей демократизации латиноамериканской республики.

С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с переизбранием Николаса Мадуро президентом страны. Его победу не приняли представители оппозиции, в особенности тогдашний спикер парламента Хуан Гуайдо. На волне протестов политик объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, что поддержали США, Евросоюз и ряд стран Латинской Америки. Появление формального двоевластия не привело к отставке Мадуро, а Гуайдо пришлось покинуть республику. Более того, с 2022 года в СМИ начала появляться информация о контактах США с официальным руководством Венесуэлы, тем которое они окрестили «нелегитимным» почти пять лет назад.

Ранее Мадуро обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Венесуэле.