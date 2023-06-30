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В МИД России потребовали от Польши объяснить задержание российского хоккеиста

Захарова: задержанному в Польше по делу о шпионаже российскому хоккеисту окажут всю необходимую помощь

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Пресс-служба клуба «Заглебе Сосновец»

Сотрудники российского посольства в Варшаве выясняют все обстоятельства задержания российского хоккеиста Максима Сергеева в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что хоккеисту окажут всю необходимую помощь и напомнила, что прокурор в Польше назвал это «14-м случаем ареста российских граждан».

«Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — сказала Захарова.

30 июня генеральный прокурор республики Збигнев Зебро сообщил, что в Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста. По его словам, задержанный россиянин «был игроком хоккейного клуба первой лиги». Telegram-канал Mash позже уточнил, что задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев.

По данным Генеральной прокуратуры, спортсмен находился в Польше с октября 2021 года. Польские спецслужбы считают, что он «выполнял на польской территории порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах». Задержанному уже предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки против интересов Польской Республики. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас Сергеев временно арестован сроком на три месяца.

Ранее задержание в Польше российского хоккеиста прокомментировали в Кремле.

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