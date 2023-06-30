ООН рекомендует Франции решить проблемы расизма в полиции

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что организация рекомендует французским властям заняться решением проблем расовой дискриминации и расизма в правоохранительных органах. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Мы обеспокоены убийством 17-летнего (водителя. — «Газета.Ru») североафриканского происхождения полицией во Франции во вторник», — сказала Шамдасани.

Она также призвала власти Франции к тому, чтобы французские власти обеспечили применение силы полицией «против прибегающих к насилию элементов в демонстрациях всегда соответствовало принципам законности».

Ранее сообщалось, что правительство Франции представит президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону все варианты урегулирования ситуации с погромами и беспорядками в стране, заявила премьер-министр государства Элизабет Борн.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.