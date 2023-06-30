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Лавров назвал шизофреническими высказывания Запада по ситуации на Украине

Лавров: Запад постоянно говорит о необходимости сначала победить Россию

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции назвал высказывания стран Запада по ситуации на Украине шизофреническими. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, российский министр назвал странным предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине «дипломатическим путем, за счет переговоров», напомнив, что Запад постоянно утверждает, что сначала нужно победить Россию.

Лавров подчеркнул, что с такими же высказываниями выступают руководители Совета национальной безопасности США, деятели Евросоюза и НАТО.

«Это уже шизофреническая ситуация, когда говорят, что все будет завершено переговорами, но сначала надо Россию победить», — сказал Лавров.

До этого Лавров говорил, что одной из целей специальной военной операции на Украине является разрешение проблем гуманитарного характера. Он добавил, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с западными странами, как это было до объявления ими войны РФ «руками Украины».

Ранее Европе предрекали катастрофу из-за зерна Украины.

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