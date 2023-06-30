Во Франции назвали цели экстренного заседания кабмина по беспорядкам

Правительство Франции представит президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону все варианты урегулирования ситуации с погромами и беспорядками в стране, заявила премьер-министр государства Элизабет Борн, передает Reuters. По ее словам, эту информацию глава государства получит во время экстренного совещания с членами кабмина, созванного им сегодня, 30 июня.

«Приоритетом является обеспечение национального единства, и способ сделать это — восстановить порядок», — отметила Борн.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.