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В России пообещали бить по «собраниям» иностранных боевиков на Украине

Лавров: российская армия будет уничтожать западных генералов и наемников на Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга по международным вопросам заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции будут бить по собраниям иностранных боевиков и западных генералов, участвующих в боевых действиях на Украине. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале МИД.

Он подчеркнул, что Россия не понимает, на основании каких данных ООН и другие международные организации создают свою аналитику погибших на Украине и на каких свидетельствах основываются, когда заявляют об обстрелах российской армией гражданских объектов.

«То, что украинцы используют в нарушение международного гуманитарного права и совершая военные преступления гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, — это вина Украины. Если мы будем обнаруживать такие собрания, как на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать», — сказал министр.

Как стало известно, ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей, не указав в нем Украину.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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