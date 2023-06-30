Лавров назвал одну из целей СВО на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что одной из целей специальной военной операции на Украине является разрешение проблем гуманитарного характера. Об этом сообщает ТАСС.

«Одна из целей спецоперации РФ — решение гуманитарных проблем на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия поставит зерно за свой счет в беднейшие страны в случае прекращения действия зерновой сделки.

27 июня МИД Турции сообщал, что глава министерства Хакан Фидан обсудил зерновую сделку и оказание гуманитарной помощи Сирии с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время телефонного разговора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции также обсуждали зерновую сделку. Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

Также Лавров на онлайн-брифинге сообщил, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с западными странами, как это было до объявления ими войны РФ «руками Украины»

Ранее Европе предрекали катастрофу из-за зерна Украины.