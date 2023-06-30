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Лавров порассуждал о сохранении прежнего объема контактов с Западом

Лавров заявил, что нет необходимости в сохранении прежнего объема дипконтактов с Западом

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на онлайн-брифинге сообщил, что не видит необходимости в сохранении того же объема дипломатических контактов с западными странами, как это было до объявления ими войны РФ «руками Украины», передает РИА Новости.

«Я не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, как он существовал в нормальное время — до того, как Запад объявил нам войну руками украинского режима», — сказал он.

Диплом, комментария сокращение численности дипмиссий Российской Федерации в странах Запада, в том числе в Финляндии, отметил, что инициатором ухудшения отношений была не РФ.

«Не мы были инициаторами санкций, на которые мы обязаны отвечать. Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере», — подчеркнул глава российского МИД.

На этом же брифинге Сергей Лавров заявил, что тема работы американских биолабораторий на территории Украины не является закрытой.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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