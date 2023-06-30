Лавров рассказал об ущербе после разрушения Каховской ГЭС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что ущерб после разрушения Каховской ГЭС достаточно быстро ликвидируется. Об этом сообщает ТАСС.

«Местные власти публикуют и отчеты, и видеоотчеты. Днепр вошел в свое обычное русло. Конечно, после наводнения там существенный ущерб нанесен, он сейчас ликвидируется, достаточно оперативно», — пояснил Лавров.

30 июня участники саммита ЕС в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС, но не указали виновных.

Участники саммита подчеркнули, что разрушение ГЭС несет разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставит под угрозу безопасность Запорожской АЭС.

ТАСС сообщало, что жителям Херсонской области, пострадавшим из-за прорыва Каховской ГЭС, выплатили 60 млн руб. для компенсации утерянного имущества.

Ранее эколог Медведков рассказал, опасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС.