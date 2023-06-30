В МИД РФ заявили об эвакуации детей с Украины российскими силами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, около 200 украинских детей устроили в российские семьи, и это не было усыновлением. Лавров отметил, что находящиеся на территории России дети могут вернуться к своим родителям, если они объявятся, и от них поступит соответствующий запрос.

Дипломат подчеркнул, что имена и координаты всех эвакуированных детей известны — их никто не скрывает.

«И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать», — заявил министр.

Лавров указал, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял о планах поднять в июле тему детей в конфликте на Украине, опровергнув обвинения Запада в «похищении детей» со стороны российских властей.

Новость дополняется.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с обвинениями РФ в нарушении прав детей после публикации соответствующего доклада ООН.