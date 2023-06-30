Орбан призвал ЕС прекратить спонсирование конфликта на Украине

Евросоюз тратит огромные средства на поддержку Украины, но это не дает никаких результатов, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Telex. По его словам, эти деньги можно было бы использовать для внутренних вопросов, в том числе в качестве помощи венграм и полякам.

«Прошло полтора года, а результат нулевой, даже отрицательный. Мы не нанесли поражение России, политическое руководство РФ на своих должностях, российская экономика чувствует себя благодаря ему очень хорошо. А мы, наоборот, страдаем от инфляции и больше не имеем денег, чтобы поддерживать украинцев», — отметил Орбан.

Он также добавил, что подход Евросоюза к конфликту на Украине, в том числе предположение о возможности проигрыша России, был ошибкой. Орбан подчеркнул, что Брюссель должен пойти по пути мирного урегулирования, чтобы остановить противостояние.

«В бюджете ЕС уже нет денег. Где эти деньги? Думаю, мы знаем ответ, они где-то на Украине. Где деньги венгров, где деньги поляков? Боюсь, что на Украине. Они отдают их на конфликт, которого не должно было бы быть», — заключил премьер Венгрии.

С начала российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года, венгерская сторона выступает за мирные переговоры и против поставок западных вооружений Киеву. В частности, Орбан не раз называл подобную поддержку неверной, как и санкции Евросоюза против РФ.

Ранее Орбан исключил возможность победы Украины над Россией.