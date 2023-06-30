Лавров прокомментировал обвинения Запада в адрес РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе брифинга, что страны Запада не могут подтвердить свои обвинения в адрес России в совершении военных преступлений и нарушении гуманитарного права на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обвинения в адрес России в военных преступлениях носят голословный характер. Лавров добавил, что в Москве хотят, чтобы все дальнейшие дискуссии опирались на факты, которых российской стороне не предоставляют.

«Говоря в целом о теме военных преступлений, обвинений в нарушении международного гуманитарного права, мало очень фактов, которые могли бы нам западные коллеги предъявить. Мы их просим обосновать свои заявления конкретными сведениями, доказательствами, но этого практически не происходит», — поделился министр.

До этого СКР начал расследование преступлений украинских солдат в Белгородской области. Следователи устанавливают личности военных Вооруженных сил Украины, которые причастны к обстрелам населенных пунктов.

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