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Лавров заявил, что Россия выступает за расширение Совбеза ООН

Лавров заявил, что Россия выступает за расширение Совбеза ООН за счет стран Азии и Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна будет настаивать на расширении Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Не менее важная задача привести состояние главных органов ООН в соответствие с современными реалиями, имею в виду прежде всего реформу Совета Безопасности, где Запад перепредставлен абсолютно непропорционально, из 15 членов так называемый золотой миллиард занимает 6 мест, это нечестно, несправедливо», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил в ходе встречи с журналистами, что Москва разделяет принципиальный подход Пекина к урегулированию на Украине. По словам Лаврова, в ходе встречи с Путиным африканские лидеры выделяли известные 12 пунктов китайского мирного плана и те его части, которые им близки, причем особый акцент был сделан на единообразное толкование Устава ООН и отсутствие двойных стандартов.

Министр заявил, что африканские партнеры России проявили понимание того, что для выхода из украинского кризиса необходимо обращаться к его основам, и действовать «на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».

Ранее Песков заявил, что делегация из Африки не была встречена в Киеве конструктивно.

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