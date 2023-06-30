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Евросоюз хочет добиться международной поддержки принципов мирной формулы Зеленского

Лидеры ЕС выразили поддержку ключевым принципам и целям «формулы мира» Зеленского

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В заявлении лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе говорится, что они намерены добиваться международной поддержки ключевых принципов и целей мирной формулы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

В нем говорится, что ЕС и его члены «активизируют свои дипломатические усилия и продолжат сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения максимально широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской формулы мира, в том числе посредством предстоящего глобального саммита мира».

Кроме того, лидеры страны ЕС допускают появление и других мирных инициатив. Они подчеркнули, что любая мирная инициатива должна базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ.

При этом они не исключили, что инициатива может предполагать «замораживание» конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство призывает страны не участвовать в саммите мира по Украине, который «носит провокационный характер». По ее словам, посетители саммита из незападных стран «с близкого расстояния» убедятся в несостоятельности «формулы мира» президента Украины.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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