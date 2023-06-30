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Google запретил публикацию новостей канадских изданий

Из-за нового закона, Google не будет более публиковать новости канадских изданий

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Depositphotos

Из-за нового закона, призванного заставить интернет-гигантов платить изданиям за контент, Google приняло решение более не публиковать новости канадских изданий, сообщает РИА Новости.

«Мы проинформировали правительство Канады о том, что приняли сложное решение после вступления закона в силу удалять ссылки на канадские новости из нашего поиска, новостей и продуктов для изучения», — указано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что законодательная инициатива уже стала законом, на данный момент этот закон не работает как должен. В компании считают, что закон создает неопределенность для продуктов Google.

Ранее мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа.

В мае этого года суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее телеканал «360» объявил о намерении зарегистрировать свой рекорд по числу блокировок на YouTube.

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