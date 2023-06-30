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Саммит ЕС выпустил заявление об усилении давления на Россию

Заявление: лидеры ЕС обсудили усиление давления на Россию

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Лидеры Европейского Союза обсудили усиление давления на Россию на саммите, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление.

«Евросовет обсудил усилия по дальнейшему усилению давления на Россию с целью ослабления ее способности вести агрессивную войну, в том числе посредством санкций, их полной и эффективной реализации и недопущения их обхода», — указано в заявлении.

ЕС вместе с США и другими западными государствами ввели масштабные санкции против России в ответ на начало военной спецоперации на Украине в конце февраля 2024 года. Более чем за год европейские страны приняли 11 пакетов антироссийских санкций. При этом в Еврокомиссии отмечали, что вводить новые ограничения становится все сложнее.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страны — члены Евросоюза обязаны сохранить помощь Украине на фоне продолжения российской военной спецоперации и продолжить давить на Россию.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.

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