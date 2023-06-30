Саммит ЕС выпустил заявление об усилении давления на Россию

Лидеры Европейского Союза обсудили усиление давления на Россию на саммите, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление.

«Евросовет обсудил усилия по дальнейшему усилению давления на Россию с целью ослабления ее способности вести агрессивную войну, в том числе посредством санкций, их полной и эффективной реализации и недопущения их обхода», — указано в заявлении.

ЕС вместе с США и другими западными государствами ввели масштабные санкции против России в ответ на начало военной спецоперации на Украине в конце февраля 2024 года. Более чем за год европейские страны приняли 11 пакетов антироссийских санкций. При этом в Еврокомиссии отмечали, что вводить новые ограничения становится все сложнее.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страны — члены Евросоюза обязаны сохранить помощь Украине на фоне продолжения российской военной спецоперации и продолжить давить на Россию.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.