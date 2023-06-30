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Саммит ЕС осудил разрушение Каховской ГЭС, но не указал на виновных

Саммит ЕС осудил разрушение Каховской ГЭС, не указав виновных

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Alina Smutko/Reuters

Лидеры Европейского Союза (ЕС) осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС на Украине, но не назвали виновных, как следует из итогов обсуждения конфликта на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом пишет «РИА Новости»

В документе, опубликованном после обсуждения, говорится: »Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставящее под угрозу безопасность Запорожской АЭС».

Кроме того, ЕС выразил готовность оказать дальнейшую поддержку Украине в связи с этим инцидентом.

29 июня в Киев прибыла Международная рабочая группа, в составе которой были экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-спикер Европарламента Хайди Хаутала, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон и шведская экоактивистка Грета Тунберг. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили экологические последствия подрыва Каховской ГЭС. Говоря об этой катастрофе, Тунберг заявила, что намерена привлекать внимание общественности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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