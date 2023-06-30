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В Евросоюзе заявили о продолжении поддержки Украины

Саммит ЕС: Украина будет получать поддержку «столько, сколько нужно»

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Global Look Press

Украина будет получать финансовую и военную поддержку от Европейского союза «столько, сколько нужно», сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении саммита ЕС.

«Евросоюз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется», — указано в заявлении.

Заявление было распространено по итогам первого дня саммита Европейского союза.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные €50 млрд.

Он подчеркнул, что в связи с уже оказанной украинской стороне поддержкой, Будапешт хотел бы видеть, сколько ЕС уже выделил Киеву денег из различных источников, и куда они были потрачены.

Ранее Еврокомиссия подсчитала, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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