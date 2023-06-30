Евросоюз решил оперативно рассмотреть формы гарантий безопасности для Украины

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) после первого дня саммита договорились, что оперативно рассмотрят вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине. Об этом говорится в заявлении саммита, передает ТАСС.

«Евросоюз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищать себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять усилиям по дестабилизации. В связи с этим они быстро рассмотрят формы такого вклада», — отмечается в нем.

Подчеркивается, что эти обязательства будут приняты при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых стран ЕС и с учетом интересов безопасности и обороны всех членов.

В заявлении также говорится, что были обсуждены меры по дальнейшему усилению давления на Россию, чтобы ослабить ее способности вести боевые действия.

На саммите в Брюсселе обсуждаются помощь Украине, миграция, экономика и Китай.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна, как и другие нейтральные государства, требуют указания их статуса в гарантиях безопасности для Украины, если такие ей будут предоставлены.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.