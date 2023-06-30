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Трамп заявил, что настал момент для установления мира на Украине

Трамп заявил, что США должны свести Россию и Украину для установления мира

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Andrew Harnik/AP

Настало время США начать способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине и выступить в роли посредника между Киевом и Москвой. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

«Я думаю, что самое важное, что США должны сделать прямо сейчас — это установить мир, свести Россию и Украину вместе для установления мира. Сейчас самое время сделать это, объединить две стороны, чтобы добиться мира», — сказал Трамп.

Он также прокомментировал выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента РФ Владимира Путина. По его словам, данный вопрос следует обсудить после завершения конфликта, «потому что прямо сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не заключите мир, вы никогда не достигнете урегулирования».

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда». Трамп говорил, что в случае своей победы организует прямые переговоры Москвы и Киева и остановил конфликт на Украине за 24 часа.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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