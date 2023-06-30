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Журналисты не смогли понять пунктуацию в ответе Байдена про мятеж ЧВК «Вагнер»

Байден невнятно ответил, знали ли в Вашингтоне о мятеже Пригожина заранее

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Евгений Биятов/РИА Новости

В соответствии с информацией, представленной в эфире MSNBC и цитируемой РИА Новости, американскому президенту Джо Байдену был задан вопрос, знал ли он заранее о мятеже главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ответ на этот вопрос Байден отметил: «Я не могу сказать вам… что… мы знали (какие-то) вещи заранее». Его способ выражать свои мысли явилась объектом внимания журналистов, которые задались вопросом, стоит ли ставить перед «что» запятую или точку после нее.

Ведущая программы не продолжила конкретизацию вопроса и спросила, считает ли Байден, что бывший президент США Дональд Трамп предупредил бы российского президента Владимира Путина о планах Пригожина. В ответ на это Байден заявил, что не задумывается об этом вопросе слишком часто.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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