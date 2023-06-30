Небензя пообещал ответить на инсинуации по поводу «похищения детей» на Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что в июле планирует поднять тему детей в конфликте на Украине, опровергнув обвинения Запада в «похищении детей» со стороны российских властей, сообщает ТАСС.

«На ядовитые инсинуации постпреда Соединенного Королевства, полные лжи и классических британских клише, в том числе в отношении методов ведения войны, так называемого похищения детей, якобы использования их в качестве живого щита, включение в доклад по детям в вооруженном конфликте и других обвинений мы ответим в соответствующее время», — заявил Небензя.

Российский дипломат отметил, что подробно расскажет о реальной ситуации с положением детей на Украине в июле, когда в Совете Безопасности ООН будет председательствовать Британия.

Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктория Гамба сообщила, что организация сделала «серьезное предупреждение» Украине из-за жертв среди детей в ходе вооруженного конфликта.

Ранее в Кремле прокомментировали обвинения ООН о нарушении прав детей в РФ.