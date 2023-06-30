РФ призвала ООН и международное сообщество не допустить провокаций на ЗАЭС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН письмо с призывом не допустить провокаций Украины на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он сообщил на созванном по запросу РФ заседании СБ международной организации по теме поставок вооружений Украине, передает ТАСС.

Данное письмо, которое призывает генсека ООН Антониу Гутерриш и международное сообщество повлиять на Украину, заставив ее воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС, еще раз подтверждает отсутствие у РФ намерений взорвать ЗАЭС, которая находится под контролем России, сказал Небензя.

По его мнению, обвинения Украины, что России якобы намерена устроить провокацию на Запорожской АЭС, являются отвлекающим маневром для подготовки осуществления реальной диверсии на станции.

Любой инцидент на станции приведет к ужасным последствиям, подчеркнул дипломат.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается относительно стабильной после разрушения плотины Каховской ГЭС, однако контрнаступление украинских сил в этом районе вызывает обеспокоенность.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.