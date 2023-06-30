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Полученные снимки опровергли использование взрывчатки для подрыва «Северных потоков»

Grayzone: снимки опровергают использование взрывчатки для подрыва «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Американский интернет-портал The Grayzone сообщает, что для атаки на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» не было необходимости использовать большие объемы взрывчатых веществ. Вместо этого, высокое давление в трубопроводах сыграло ключевую роль в диверсии. считают авторы материала.

Несмотря на проведение многочисленных расследований в Европе, страны не предоставили отчетов о происшествиях. Однако журналистам удалось получить фотографии, сделанные шведским инженером Эриком Андерссоном, который возглавлял экспедицию к месту взрыва.

Эти снимки опровергают широко распространенную версию о том, что для уничтожения газопроводов использовались сотни килограммов взрывчатых веществ в сентябре 2022 года.

Эксперты считают, что основные повреждения трубопроводов были вызваны не взрывами, а резким выбросом чрезвычайно высокого давления.

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» произошло снижение давления. Утечка газа из морского газопровода была зарегистрирована у побережья датского острова Борнхольм.

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