Американский политик заявил, что США не нужно вводить войска на Украину

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что Вашингтон никогда не должен отправлять американские войска на Украину, но поставки оружия вооружений Киеву необходимо ускорить. Об этом он сообщил NBC News по итогам встреч с украинскими чиновниками.

Как пишет NBC News, Пенс раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за «медленность» в оказании военной поддержки Украине и отметил, что не поддерживает отправку американских войск в страну для помощи.

«Мы никогда не должны вводить американские войска на Украину, и нам это не нужно», — сказал Пенс.

По его словам, он приехал на Украину потому что важно, «чтобы американский народ понимал прогресс, которого мы добились, и то, как поддержка украинских вооруженных сил отвечает нашим национальным интересам».

Он также добавил, что США нужны такие лидеры, «которые сформулируют важность американского лидерства в мире».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Литва намерены ввести войска на Украину при поддержке США.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.