Ирак требует от Швеции выдачи иракского иммигранта, который сжег Коран

Власти Ирака требуют от Швеции выдачи иммигранта, совершившего публичное сожжение священной Книги мусульман в Швеции. Об этом заявил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф, информирует ТАСС со ссылкой на информационное издание ИНА..

«Человек, нанесший оскорбления священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от Швеции передать его правительству Швеции с тем, чтобы он предстал перед судом согласно законодательству Ирака», — приводит слова ас-Сахафа агенство.

Акция произошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Местная полиция разрешила проведение акции, в ходе которой 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Следует отметить, что в этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников в исламе.

Инцидент вызвал серьезное возмущение и негодование со стороны мусульманского мира.

Отреагировали. на инцидент и в России. Специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что уход от наказания исполнителей сожжения Корана в Швеции в Курбан-байрам «может привести к катастрофическим последствиям».

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.