Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт на протяжении многих лет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала La7 заявил о готовности Киева продолжать конфликт уже много лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что был проведен опрос, в ходе которого 60% украинцев выразили готовность сопротивляться годами. Кулеба добавил, что работает каждый день, чтобы конфликт завершился как можно быстрее.

Кулеба также отказался делать прогнозы о окончании конфликта. Он уже ранее призывал «не ждать блокбастера» от активных действия ВСУ, поскольку «на кону жизни человеческих».

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подсчитал, сколько лет может потребоваться Украине, чтобы взять под контроль потерянные территории при нынешней скорости наступления украинских войск. По словам журналиста, за первые две недели контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили только 113 кв. км территории, которая ранее контролировалась российской армией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.