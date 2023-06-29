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В МИД назвали условие возврата к диалогу по контролю за вооружениями

Рябков: отказ от враждебной политики Европы — условие диалога по контролю за вооружениями

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что новые переговоры по контролю над обычными вооружениями в Европе станут возможны лишь в случае отказа Запада от антироссийской политики. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что «если и когда настанет момент сесть за стол переговоров», то тогда мир уже будет совершенно иным, а также потребуются потенциально новые подходы в этом вопросе.

«Разумеется, будем при этом руководствоваться исключительно нашими национальными интересами», — подчеркнул заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

До этого Рябков заявил, что Россия с юридической точки зрения после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) станет свободна от обязательств по нему навсегда, с практической точки зрения мало что изменится.

Накануне руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что 29–30 июня в Вене будет проходить конференция по выходу России из ДОВСЕ.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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