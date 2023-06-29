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Постпред РФ в ООН рассказал, когда Киев будет побежден

Постпред РФ при ООН Небензя назвал поражение Киева вопросом времени

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что поражение Киева является вопросом времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима — это лишь вопрос времени. И вопрос количества жертв Вооруженных сил Украины, которые будут совершенно напрасно за это время принесены», — заявил Небензя.

По его мнению, у украинской стороны не осталось вооружения, а граждан страны «гонят как стадо на убой» в рамках контрнаступления.

До этого Василий Небензя назвал самоубийственным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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