Постпред РФ в ООН рассказал, когда Киев будет побежден

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что поражение Киева является вопросом времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима — это лишь вопрос времени. И вопрос количества жертв Вооруженных сил Украины, которые будут совершенно напрасно за это время принесены», — заявил Небензя.

По его мнению, у украинской стороны не осталось вооружения, а граждан страны «гонят как стадо на убой» в рамках контрнаступления.

До этого Василий Небензя назвал самоубийственным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.