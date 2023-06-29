Небензя заявил об упущенном шансе на мир на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что шанс на мир на Украине был упущен в 2022 году и теперь условия урегулирования конфликта для Киева «будут уже другими». Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает РИА Новости.

«Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — сказал постпред.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приемлемые условия для достижения мира на Украине может определять только Киев.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.