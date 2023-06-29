В МИД РФ указали, что стало «последней каплей» в принятии решения по ДОВСЕ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что стало «последней каплей» в принятии РФ решения по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам замглавы министерства, присоединение к НАТО Финляндии, не являющейся страной — участником ДОВСЕ, но при этом граничащей с входящей в район применения этого документа частью территории РФ, перспектива размещения в Финляндии обычных вооруженных сил третьих государств, равно как и продолжающиеся процедуры приема в Североатлантический альянс Швеции, также не являющейся страной — участником ДОВСЕ, «существенным образом нарушают стабильный баланс обычных вооруженных сил на севере Европы».

Он назвал эти шаги «последней каплей», сделавшей неизбежным выход России из договора.

Как указал дипломат, Российская Федерация выйдет из данного соглашения, даже «если Дунай повернет свои воды вспять». Он отметил, что речь идет не о намерении, которое может быть пересмотрено, а об уже принятом и воплощенном в законе решении Москвы.

Как заявляло Министерство иностранных дел России, РФ окончательно выйдет их Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября 2023 года.

Ранее НАТО призвало Россию пересмотреть решение по ДОВСЕ.