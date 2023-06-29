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В Госдепе заявили, что итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины

Госдеп: итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, включающий помощь США

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Shutterstock

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе следует ожидать весомую поддержку со стороны НАТО Украине, которая будет включать помощь Соединенных Штатов.

Миллер подчеркнул, что речь идет как о политической поддержке, так и о практических мерах.

Представитель Госдепа добавил, что участники саммита также обсудят «события последних нескольких дней» в России.

До этого постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил, что страны — члены Североатлантического альянса в рамках предстоящего саммита организации в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно передачи Украине истребителей F-16.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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