В Госдепе заявили, что итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе следует ожидать весомую поддержку со стороны НАТО Украине, которая будет включать помощь Соединенных Штатов.
Миллер подчеркнул, что речь идет как о политической поддержке, так и о практических мерах.
Представитель Госдепа добавил, что участники саммита также обсудят «события последних нескольких дней» в России.
До этого постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил, что страны — члены Североатлантического альянса в рамках предстоящего саммита организации в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно передачи Украине истребителей F-16.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.