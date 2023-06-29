Зеленский рассказал, когда на Украине ждут начала переговоров о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве ждут начала переговоров о вступлении в ЕС в декабре 2023 года. Соответствующее заявление украинского лидера размещено на сайте его интернет-представительства.

Зеленский назвал историческим то, что Украину посетит с визитом премьер-министр страны-председательницы ЕС Испании Педро Санчес.

«Впервые начало председательства страны в ЕС будет подчеркнуто визитом в Украину. И это очень много говорит о том, как важны для нашей Европы будут эти полгода. Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе», — заявил политик.

Глава Украины призвал ЕС призвать успех Киева на пути евроинтеграции и зафиксировать его.

Ранее президент Литвы Науседа заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре.

28 июня Зеленский обсудил с главами Польши и Литвы возможность вступления Украины в ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.