Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что сближение Берна с НАТО угрожает отношениям с Москвой, которые традиционно были хорошими. Об этом он рассказал в интервью Le Temps.

По его словам, российская сторона никогда не угрожала Швейцарии, а Москва с XIX века поддерживает становление суверенитета конфедерации и стала одним из гарантов ее нейтралитета.

Дипломат добавил, что на сегодняшний день у жителей Швейцарии не должно быть сомнений по поводу хорошего отношения с российской стороны. Гармонин считает, что сближение Берна с Североатлантическим альянсом, «к чему его подталкивают некоторые внешние и внутренние силы», может ухудшить отношения с Москвой.

До этого Гармонин заявил, что покинувшие российский рынок из-за международных санкций швейцарские компании потеряли в общей сложности до $4 млрд. Речь идет о таких фирмах, как Lindt, специализирующейся на производстве шоколада и других кондитерских изделий, Rolex, занимающейся производством и поставками часов, и других.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.