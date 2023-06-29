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В СМИ рассказали о новом генсеке НАТО

Politico: решение о продлении полномочий Столтенберга оформят на следующей неделе

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Global Look Press

Решение о продлении на год срока полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО будет официально оформлено на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Издание подчеркивает, что Столтенберг останется на своей должности генерального секретаря Североатлантического альянса еще на год.

По словам неназванного чиновника из США, продление полномочий Столтенберга является «решенным делом». 

На вопрос, так ли это, высокопоставленный дипломат из Западной Европы ответил «да», добавив, что это «будет официально оформлено на следующей неделе», говорится в публикации.

До этого издание Euractiv сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс в течение девяти лет, может остаться на своем посту еще на год.

Дипломаты утверждают, что продление полномочий генсека даст альянсу больше времени, чтобы сосредоточиться на своей краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины, пишет издание. Судя по всему, ни одному из потенциальных преемников пока не удалось заручиться подавляющей поддержкой среди 31 члена альянса.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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