Министр обороны Британии выступил за упрощение процедуры приема Украины в НАТО

Глава Министерства Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО должно упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить вступление Украины в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд, передает ТАСС.

По словам британского министра, у Финляндии и Швеции «не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в НАТО. – «Газета.Ru»). Он считает, что «это ставит очень справедливый вопрос», должны ли участники июльского саммита НАТО в Вильнюсе «попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу».

«У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе», — сказал Уоллес.

По его мнению, НАТО следует отказаться от Плана действий по членству в альянсе.

Министр уверен, что альянсу необходимо занять консолидированную позицию и «двигаться» в направлении присоединения украинского государства к НАТО.

Как писала газета The Guardian, Украине на саммите НАТО в Вильнюсе не будет предложен конкретный план по вступлению в альянс. Вместо этого Киев получит обещания более «короткого маршрута» в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие членства Украины в альянсе.