В США подвергли сомнению твердость российских «красных линий»

Мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» показал американским чиновникам, что российские «красные линии» могут оказаться не такими твердыми, как считалось ранее. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что после мятежа ЧВК президент Российской Федерации Владимир Путин заключил с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным сделку, что, по мнению американских чиновников, не свойственно для него. После такого в Вашингтоне считают, что произошедшее 24 июня показывает определенную слабость Путина, но некоторые опасаются, что она может привести к безрассудным поступкам.

В Соединенных Штатах начали размышлять над поставками истребителей F-16 украинской стороне, хотя до мятежа «Вагнера» подобное считалось недопустимым из-за заявлений Москвы о «красных линиях». Но теперь чиновники предполагают, что Кремль может не захотеть идти на эскалацию конфликта из-за этого.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Собеседники издания подчеркнули, что решение о передаче Украине истребителей еще не принято.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, и о сроках поставок воздушных судов пока рано говорить.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что верит в получение Киевом первых F-16 до конца года.