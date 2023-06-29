Посла Швеции вызвали в МИД ОАЭ из-за сожжения Корана в Стокгольме

Посла Швеции в Абу-Даби Лизелотту Андерсон вызвали в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там ей выразили протест в связи с акцией с сожжением Корана в центре столицы Швеции, передает пресс-служба министерства.

Как говорится в заявлении, шведского дипломата проинформировали «о решительном протесте и осуждении в адрес правительства страны, которое позволило экстремистам сжечь копию Священного Корана в Стокгольме».

29 июня сообщалось, что правительство Марокко решило отозвать своего посла из Стокгольма в знак протеста против сожжения Корана, произошедшего в шведской столице.

Акция произошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Местная полиция разрешила проведение акции, в ходе которой 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Следует отметить, что в этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников в исламе.

Инцидент вызвал серьезное возмущение и негодование со стороны мусульманского мира.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил об ответственности за неуважение к Корану.