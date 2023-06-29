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СМИ узнали подробности заявления стран G7 по ситуации на Украине

Bloomberg: в G7 заявили «Глобальному Югу», что вывод ВС РФ с Украины необходим для мира

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Shutterstock

Страны G7 заявили представителям «Глобального Юга», что вывод российских войск с Украины является необходимым условием любого мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса, пишет Bloomberg.

«Официальные лица [G7] встретились в Копенгагене с коллегами из Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии, чтобы обсудить формулу мира Владимира Зеленского и усилия президента Украины по проведению глобального саммита по этим предложениям», — пишет агентство.

Отмечается, что представители Китая проигнорировали встречу, несмотря на приглашение.

Ранее стало известно о тайной встрече по урегулированию конфликта на Украине в Дании.

До этого Bloomberg писало, что во встрече планировал принять участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Ранее в МИД РФ прокомментировали «саммит мира» по Украине.

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