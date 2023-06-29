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Премьер-министр Венгрии высмеял главу Еврокомиссии из-за Украины

Премьер Венгрии Орбан высмеял фон дер Ляйен из-за запроса дополнительных денег для Киева

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял в Twitter председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая запросила дополнительные деньги у стран Европейского союза для Украины.

«Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?» Фон дер Ляйен: «Какие деньги?» — сказано в сообщении.

Орбан также прикрепил к своему сообщению мем с актером Джоном Траволтой из фильма «Криминальное чтиво».

27 июня фон дер Ляйен заявляла, что ЕК обсуждает способы использования замороженных активов российского Центрального банка для восстановления Украины и надеется вскоре выдвинуть соответствующее предложение.

До этого заместителя главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, поддержат выделение нового пакета финансовой помощи Украине для восстановления ее экономики и инфраструктуры. Речь идет о дополнительной финподдержке на общую сумму €50 млрд.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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