РФ и КНР выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе

В МИД России заявили, что РФ и Китай выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится на сайте ведомства.

Также страны выступили за то, чтобы как можно скорее начать переговоры по многостороннему юридически обязывающему инструменту в этой сфере.

Ранее российские и китайские дипломаты обсудили вопросы противоракетной обороны во время консультаций в Москве. Об этом говорится в заявлении на сайте российского Министерства иностранных дел.

Также сообщалось, что страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины.

29 апреля руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл предупреждал о возможной новой гонке вооружений в мире.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.