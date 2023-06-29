РФ и КНР выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе

В МИД России заявили, что РФ и Китай выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится на сайте ведомства.
Также страны выступили за то, чтобы как можно скорее начать переговоры по многостороннему юридически обязывающему инструменту в этой сфере.
Ранее российские и китайские дипломаты обсудили вопросы противоракетной обороны во время консультаций в Москве. Об этом говорится в заявлении на сайте российского Министерства иностранных дел.
Также сообщалось, что страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины.
29 апреля руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл предупреждал о возможной новой гонке вооружений в мире.
Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.