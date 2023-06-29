Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ и КНР выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе

МИД: РФ и КНР выступают за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе

close
100%
AP

В МИД России заявили, что РФ и Китай выступили за дальнейшие усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится на сайте ведомства.

Также страны выступили за то, чтобы как можно скорее начать переговоры по многостороннему юридически обязывающему инструменту в этой сфере.

Ранее российские и китайские дипломаты обсудили вопросы противоракетной обороны во время консультаций в Москве. Об этом говорится в заявлении на сайте российского Министерства иностранных дел.

Также сообщалось, что страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины.

29 апреля руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл предупреждал о возможной новой гонке вооружений в мире.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях