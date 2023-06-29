В Эстонии назвали главный приоритет Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала мнение, что сейчас для Украине важнее получить членство в НАТО, чем вступить в Европейский союз. Об этом она сказала в интервью итальянской газете La Stampa.

По словам премьера, для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз есть ряд условий, которые Киев должен соблюсти на 110%, после чего ЕС со своей стороны внесет вклад и даст «зеленый свет» на принятие украинского государства в свои ряды.

Каллас напомнила, что Евросоюз представляет из себя экономический проект, и без надлежащего обеспечения его безопасности невозможно будет говорить об экономическом процветании.

Эстонский премьер подчеркнула, что вступление Украины в НАТО — единственная «железная гарантия» безопасности. По мнению Калас, если Украина вступит в альянс, то в будущем можно будет не опасаться новых войн.

Украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, неоднократно заявляли, что существует большая вероятность того, что именно на саммите в Вильнюсе 11-12 июля Украина станет членом НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. В дальнейшем Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Украине пообещали «сюрприз» по вопросу ее членства в НАТО на июльском саммите.