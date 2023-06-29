Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул

Путин: мир из-за санкций не рухнул, в России открылись новые возможности для развития

Президент России Владимир Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций западных стран в отношении Российской Федерации, для компаний из РФ расширились возможности и освободились новые направления развития. Об этом Путин сообщил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Трансляцию выступления ведет пресс-служба Кремля.

«Из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что российские компании сейчас активно занимают освободившиеся ниши на российском рынке, а также осваивают новые, в том числе экспортные, направления.

«В результате вся экономика двигается вперед», — подытожил Путин.

Также Владимир Путин заявил, что России необходима специальная политика продвижения отечественных брендов и такие программы, по мнению российского лидера, должны работать во всех регионах страны. Путин отметил, что России «нужно формировать экономику предложений».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях