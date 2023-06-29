Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул

Президент России Владимир Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций западных стран в отношении Российской Федерации, для компаний из РФ расширились возможности и освободились новые направления развития. Об этом Путин сообщил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Трансляцию выступления ведет пресс-служба Кремля.

«Из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что российские компании сейчас активно занимают освободившиеся ниши на российском рынке, а также осваивают новые, в том числе экспортные, направления.

«В результате вся экономика двигается вперед», — подытожил Путин.

Также Владимир Путин заявил, что России необходима специальная политика продвижения отечественных брендов и такие программы, по мнению российского лидера, должны работать во всех регионах страны. Путин отметил, что России «нужно формировать экономику предложений».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.