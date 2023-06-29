Путин заявил о необходимости создания политики продвижения российских брендов

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в форуме Агентства стратегических инициатив заявил, что России нужна специальная политика продвижения отечественных брендов и такие программы должны работать во всех регионах страны. Трансляцию выступления ведет пресс-служба Кремля.

«Нам нужно <...> формировать экономику предложений. Другими словами, экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама сдает, производит современные товары, услуги, технологии», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что крупные зарубежные компании вытесняли с российского рынка конкурентов за счет субсидирования и агрессивной рекламы, а Всемирная торговая ассоциация этого не замечала.

Глава государства отметил, что в настоящее время важно «помочь раскрутиться» российским производителям, чтобы российские торговые марки были узнаваемы не только в стране, но и в мире.

После начала спецоперации ВС РФ ряд иностранных компаний покинули российский рынок. «Газета.Ru» проанализировала, кто продолжает работать в России, а кто продал свои производства российскому менеджменту и сменил название.

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