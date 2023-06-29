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В Литве посчитали угрозой нахождение Пригожина в Белоруссии

Президент Науседа считает, что ЧВК «Вагнер» Пригожина может стать угрозой для Литвы

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Вильнюсе испытывают определенные опасения на фоне вероятного прибытия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию после попытки мятежа в России, передает LRT. По его словам, «вагнеровцы» могут стать угрозой для страны.

«Весьма вероятно, что он уже [в Белоруссии]. Группы [представители ЧВК «Вагнер»] этих серийных убийц могут появиться в Белоруссии в любой момент, никто не знает, когда они могут ополчиться против нас», — отметил Науседа, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в преддверии начала саммита ЕС.

Он также добавил, что в текущей ситуации Белоруссия становится дополнительным фактором незащищенности, поэтому НАТО и ЕС должны реагировать на это посредством санкционной политики. Науседа подчеркнул, что реакции требует и попытка мятежа Пригожина в России.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости», после чего Генпрокуратура возбудила дело об организации вооруженного мятежа. Утром следующего дня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин обратился к нации, назвав действия основателя ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее сообщалось, что разведка США и Белый дом знали о подготовке мятежа Пригожиным.

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