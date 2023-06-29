Боррель заявил, что в Евросоюзе сейчас анализируют попытку военного мятежа в России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в данный момент разведывательные службы Европейского союза занимаются глубоким анализом попытки военного мятежа со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом Боррель сообщил, прибыв на саммит Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в ЕС сейчас «думают о сценариях».

«Нам нужен глубокий анализ. Все европейские разведывательные службы сейчас анализируют последствия мятежа», — сказал Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза выразил мнение, что российское руководство было «ослаблено» попыткой мятежа.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.