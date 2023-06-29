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Путин оставил рисунок на выставке Агентства стратегических инициатив

Путин нарисовал рожицу на доске на выставке Агентства стратегических инициатив

Президент РФ Владимир Путин сделал набросок во время обхода выставки перспективных отечественных компаний, организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Видео публикует Telegram-канал Shot.

На доске президент изобразил улыбающуюся рожицу и оставил свою подпись.

В ходе выставки Путину показали несколько инновационных разработок, в частности предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и интерактивное оборудование NexTouch, сообщает РИА Новости.

По информации Кремля, на конкурс лучших новых отечественных брендов, впервые проводящийся в этом году по поручению президента, было подано более пяти тысяч заявок.

Несколько лет назад Путин, посещая выставку общественных проектов, нарисовал рожицу с помощью станка для создания мультфильмов из песка.

До этого, в школе в Кургане он изобразил на доске-экране иностранного производства «кошку вид сзади».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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