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Путин рассказал, на чем основывается суверенитет страны

Путин: суверенитет России основан на сильном гражданском обществе

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» рассказал, на чем основывается суверенитет России. Об этом сообщает ТАСС

По словам Путина, залогом суверенитета России является сильное ответственное гражданское общество.

«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета», — отметил президент.

Новость дополняется.

Ранее Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности России.

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