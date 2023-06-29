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Глава Литвы рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Литвы Науседа: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в декабре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам литовского политика, Украина проводит европейские реформы весьма высокими темпы, и может начать переговоры в случае позитивной оценки со стороны Еврокомиссии.

Политик выразил уверенность в том, что Грузия и Молдавия также заслуживают членства в ЕС в случае успешного проведения реформ.

Ранее FT писало, что в Дании считают, что ЕС не должен «снижать планку» перед Украиной.

Заявление было сделано главой Литвы на полях саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 29-20 июня. Одной из тем саммита станет возможное предоставление гарантий безопасности Украине Евросоюзом.

21 июня глава МИД ФРГ Бербок заявила о необходимости связать восстановление Украины и членство в ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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