Захарова упрекнула ЕС за план превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала план ЕС превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины.

29 июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС в Брюссель заявил, что рассматривает такую возможность.

«Он уже давно стал Европейским фондом войны», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

На этой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт намерен блокировать выделение €500 млн Украине из Европейского фонда мира.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.